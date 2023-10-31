Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen, İlim ve Mühendislik Kulübünün organize ettiği Dünya Düzeni ve Türkiye Programına katılmak üzere Erzurum’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu.

Prof. Dr. Hasan Yalçın’a ziyaretinde, AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu refakat etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, Dünya Düzeni ve Türkiye Programının Atatürk Üniversitesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Prof. Dr. Yalçın’a üniversite hakkında bilgi verdi. Göreve geldiği ilk günden bu yana hem Erzurum hem de ülke yükseköğretimi için yoğun bir mesai harcadıklarını aktaran Rektör Çomaklı, kalite süreçlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirip üniversitenin eğitim kalitesini yükselttiklerini ve en nihayetinde de Araştırma Üniversitesi unvanını kazandıklarını ifade etti.

Kaliteli eğitimi ve alanında uzman akademik kadrosu ile geleceğe emin adımla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Çomaklı, bundan sonraki süreçte de atılan adımlar ve tasarlanan projelerle bu kadim üniversiteyi tüm paydaşlarıyla daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi. Akademisyen olması hasebiyle Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Yalçın, elde edilen başarılar sayesinde üniversitenin dünya ile rekabet edecek düzeye geldiğini söyledi.

Bölgesi ve ülkesi için önemli bir sorumluluğa sahip olan Atatürk Üniversitesinin gerçekleştirdiği dönüşüm ile bu misyonu başarılı bir şekilde yerine getirdiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesine başarı ve kolaylıklar diledi. Ziyaretin ardından Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen Dünya Düzeni ve Türkiye Programında konuşmacı olarak öğrencilere seslenen Yalçın, dünya sistemi ve dünya sisteminde Türkiye’nin yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Uluslararası düzenin istikrarsızlık içerisinde olduğunu söyleyen Yalçın: “Dünya düzeni zaman zaman kırılmalar yaşar. Önemli olan bu kırılmalarda ayakta kalabilmek. İşte buna nasıl hazırlanılır sorusuna yönelmek lazım. Türkiye son yıllarda çevresindeki çeşitli olaylar karşısında savaş sanayine ağırlık verdi ve bu konuda önemli bir başarı elde etti. Türkiye’nin askeri ve ekonomik alanda güçlenmesi, uluslararası alanda da güçlenmesi anlamına geliyor. Kısacası kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konumuna gelmek üzereyiz. 1991’de Karabağ’a yardım yapamadığımız için kardeş dediğimiz insanlar katliama uğradı. Şimdi ise Azerbaycan, 44 günde Türkiye’nin verdiği önemli derecedeki destekle topraklarını geri kazandı. Güçlü ve söz sahibi ülke olmak bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

Program öğrenciler tarafından yöneltilen soruların ardından sona erdi.