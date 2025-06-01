Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, amcasını son yolculuğuna uğurlandı.

Türki Dünyası ve bilimsel alanda araştırmalar yapan Daugavpils Üniversitesi proje birimi koordinatörlüğü, Türk dünyası üzerine çalışmalar yapan ve birçok üniversitenin bilim kurulu üyeliğini yürüten Prof. Dr. Hanifi Atlı (69) son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitimci ve bilim insanı Atlı geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bir süredir tedavi görmekteydi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Atlı, Kozan Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İmam Hatip Abdurrahman Yılmaz, cenaze namazında Atlı’nın bilim ve eğitim alanında çalışmalarının yanı sıra Türk dünyası ve İslam alanında akademik çalışmalara imza attığını Kozan’ın bir değerini kaydettiğini ifade etti.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğranan Atlı’nın cenaze törenine Adana ve çevre illerden çok sayıda siyasetçi ve eğitim camiası temsilcileri, Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği üyeleri, Kozan Eski Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve çok sayıda seveni katıldı.