Bayburt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği Akademide Kariyer Söyleşileri dahilinde davet edilen Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "İnsan, İlim ve İlim Anlayışımız" isimli konferansta kariyer hikayesinin satır başlarını anlattı.

Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye medrese tarzı eğitim aldığı gençlik dönemi ve icazet mertebesine erişmesiyle başlayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, insanı anlamanın yaratılışı anlamanın koşulu olduğuna dikkat çekerek söze devam etti. İnsanın görünüşünden öte hikmete ve derinliğe sahip olan bir varlık olduğuna değinen Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ilim adı verilen bilme yolculuğunun insanda başlayan, insanda devam eden ve yine insanda neticeye ulaşan bir istikamette sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, insanın ilimle, teknikle ve teknolojiyle kurduğu ilişkide insan olmanın temel şartlarından uzaklaşmasını takdirde tüm insanlığa fayda üretecek bir ilim sahibi olacağının altını çizerek, insandan yoksun bir mekanik bilimin asla ilim olamayacağını dile getirdi. Bilim ifadesinin modernist ve insanı dışlayan salt maddeci bir anlayış olmasını eleştiren Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ilim kavramıyla kastettiği bilgeliğin asıl hedef olmasını gerektiği konusunda kariyer tavsiyesinde bulundu. Akademideki çıraklık döneminden ustalık dönemine kadar birçok evreyi gözlemleri ve tecrübeleri odağında kariyer profiline uyarlayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ünvana adanmış kariyer yerine insanlığa ve ilme adanmış kariyerin başlı başına bir ünvan olacağını sözlerine ekledi. Dinleyenlere teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, insanlığın gidişatında sorumluluk üstlenen her akademisyenin bahsettiği ilim anlayışına sahip olduğu takdirde bir ömürle sınırlı kalmaksızın çağdan çağa sürecek bir kariyere sahip olacağını önemle hatırlattı.

Ömrünü insanlığa ve ilme vakfetmiş bir mümtaz şahsiyetin hayat hikayesini dinlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’nun yaşayan bir hazine olduğunu ve Bayburt Üniversitesi mezunlarının kariyer anlayışlarına ilham veren bu hazineyi yüzyılların mirası olarak geleceğe taşımayı vazife edineceklerini söyledi. Konferans sonunda Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’na teşekkür belgesini takdim eden Rektör Türkmen, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı süresince kattığı değerlerin ve ekin çalışmalarının meyvelerinin toplandığını belirterek tüm öğrenciler adına şükranlarını bildirdi. Konferans, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.