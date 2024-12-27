Prof. Dr. Fatih Gültekin, “Gazlı içecekler ve bazı katkı maddeleri obeziteyi artırıcı etkiler gösteriyor. Aynı şekilde, rafine gıdalar bağırsak kanseri riskini artırabilir. Sağlığımızı kaybettiğimizde, bu dünyadaki varlığımızın anlamı zayıflıyor. Ne yazık ki, sağlığın kıymetini genellikle kaybettikten sonra anlıyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğu tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Mümkün Mü?” adlı konferansa katılan Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, sağlıklı yaşamın temelleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Daş, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Esra Pancar Yüksel, Ziraat Fakültesi Dekanı Muharrem Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Ne kadar yediğimiz, ne yediğimiz kadar önemlidir”

Prof. Dr. Fatih Gültekin, sağlıklı yaşamın temel yollarından birinin ölçülü beslenmek olduğunu vurgulayarak, “Gazlı içecekler ve bazı katkı maddeleri obeziteyi artırıcı etkiler gösteriyor. Aynı şekilde, rafine gıdalar bağırsak kanseri riskini artırabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alkolü kanserojen bir madde olarak sınıflandırmıştır. Bilimsel araştırmalar, ömrümüzü uzatmanın ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel yollarından birinin ölçülü beslenmek olduğunu göstermektedir. Ancak günümüzde çoğu insan, birçok yiyeceğin faydasını dikkate alarak gereğinden fazla tüketmektedir. Ne kadar yediğimiz, ne yediğimiz kadar önemlidir. İhtiyacımızdan fazla tüketilen her yemek, obeziteye ve buna bağlı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle porsiyonlarınızı ölçülü tutmaya özen göstermelisiniz. Sağlıklı bir beden için dengeli beslenmek, öğünler arasında yeterli süre bırakmak ve aşırı yemekten kaçınmak son derece önemlidir” diye konuştu.

“Gençlik döneminde kazanılan alışkanlıklar, yaşam boyu sağlığı etkiler”

Beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşam tarzının da sağlıklı yaşamda en az doğru beslenme kadar önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gültekin, özellikle gençlik döneminde kazanılan alışkanlıkların yaşam boyu sağlığı etkileyebileceğini belirterek, “Bu süreçte düzenli spor yapmayı alışkanlık haline getirirseniz, hem bedensel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı bir birey olabilirsiniz. Hareketli yaşamı hayatınıza entegre etmek ve sosyal çevrenizi güçlendirmek, yaşam kalitenizi artırır. Güçlü sosyal bağlar, zihinsel ve duygusal sağlığınızı destekler” şeklinde konuştu.

“Ne yazık ki, sağlığın kıymetini genellikle kaybettikten sonra anlıyoruz”

Prof. Dr. Gültekin, sağlığın kaybedildiğinde mutluluğun yerini kaygıların aldığını belirterek şunları söyledi:

“Sağlığımız elden gittiğinde, mutluluğun yerini kaygılar ve zorluklar alıyor. Sağlığımızı kaybettiğimizde ne işimizi yapabiliyoruz ne de sosyal sorumluluklarımızı yerine getirebiliyoruz. Para kazanmak, keyif almak veya hayata anlam katmak mümkün olmuyor. Kısacası, bu dünyadaki varlığımızın anlamı zayıflıyor. Ne yazık ki, sağlığın kıymetini genellikle kaybettikten sonra anlıyoruz. Sağlık bir kez elden gittiğinde, yaşamın ipleri çözülmeye başlıyor. Bu nedenle sağlığımızı korumak ve ona gereken değeri vermek hayatımızın öncelikli hedefi olmalı.”

Konferansta konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Daş da Prof. Dr. Fatih Gültekin ve katılımcılara teşekkür etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Prof. Dr. Gültekin’e fidan sertifikası takdim etti. Program sertifika takdimiyle sona erdi.