ZBEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’ı makamında ağırladı.

Ziyarette Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, ZBEÜ ile UNITAR ( United Nations Instite for Training and Research) arasında meme kanseri ile ilgili gerçekleştirilen protokol metnini takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’la bir süre sohbet ederek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kendisine plaket takdim etti.

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ise misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Rektör Özölçer’e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.