Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Amerikan Cerrahlar Kolejinin (American College of Surgeons-ACS) Boston’da gerçekleşen klinik kongresinde Türkiye’yi ve ZBEÜ’yü temsil etti.

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Amerikan Cerrahlar Koleji (American College of Surgeons-ACS) Dernek Başkanı Prof. Dr. Henri Ford’un daveti ile Türkiye temsilcisi olarak Boston’da gerçekleşen klinik kongresine katıldı.

Kongrede sahneye çıkarak Türkiye’yi ve ZBEÜ’yü temsil eden Prof. Dr. Karadeniz Çakmak, konvokasyon seremonisi, açılış töreni ve uluslararası ülke temsilcileri toplantılarına katıldı. ZBEÜ cerrahi asistanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin ACS’nin eğitim programlarında yer alabilmeleri için görüşmelerde bulunan Prof. Dr. Karadeniz Çakmak, ACS eğitim kurslarının Türkiye’de de düzenlenmesi konusunda adımlar attı.

110 yıllık tarihinde tüm cerrahi camiasına rehberlik eden, uluslararası anlamda dünyanın en saygın cerrahi kuruluşu olma özelliğini barındıran ve global olarak 144 ülkede 90 bine yakın üyesi olan ACS’nin bu yılki kongresinde, eğitim, araştırma ve teknolojik yenilikler başlıkları masaya yatırıldı. Kongre kapsamında dünya genelinde tüm hastaları güven ve hüner ile tedavi etme sloganı doğrultusunda yapılabilecekler ülke temsilcileriyle görüşüldü.

ACS Kongresinde Türkiye’nin ve ZBEÜ’nün temsil edilmesinin gurur verici olduğunu dile getiren ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Karadeniz Çakmak’ın başarılarının devamını diledi.