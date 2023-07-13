Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Hizmet Ofisini ziyaret etti.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Başkanı Ercan Ödül ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Fındık, mesleki konular ve sektörel gelişmelerin ele alındığı bir de toplantı yaptı.

Bilgi ve birikimlerini meslektaşlarıyla paylaşan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık’a Başkan Ercan Ödül, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Murat Fındık, daha sonra VHO’dan ayrıldı.