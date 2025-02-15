Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) emekli öğretim üyesi, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımının unutulmaz oyuncusu Prof. Dr. Fethi Heper düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen anma töreninde ailesi, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başta olmak üzere sevenleri, akademik ve idari personel bir araya geldi.

"Fethi Heper spor ve akademiyi ustalıkla bir araya getirdi"

Törende konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu söylemek isterim ki çok az kişiye nasip olur üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyon programlarında, çeşitli basın organlarında isminin gol kralı olarak anılıyor olması. Onu burada anmak için bir araya geldik, sadece Eskişehirspor’un efsane golcüsü değil aynı zamanda üniversitemizin çok kıymetli hocalarından, İİBF Maliye Bölümünün emekli öğretim üyesi ve Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kurucusuydu. Yıllarca spor ve akademiyi ustalıkla bir araya getirdi ve çok özel değerler kattı. 2 kez gol krallığı unvanını kazanan ve Eskişehir tarihine adını yazdıran Fethi Hocamız futbolculuk kariyerindeki azim ve mücadeleyi akademik hayatında da sürdürerek sayısız öğrenci yetiştirdi. O yalnızca bir futbol efsanesi değil aynı zamanda akademik kariyerinde de fark oluşturan dünyada örneği olmayan bir isim. Futbol sahalarında 2 kez gol kralı olarak adını tarihe yazdırırken akademide de profesör unvanına ulaşarak spor ve bilim dünyasında eşine az rastlanan bir başarıya imza atmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görevleriyle Türk futbolunun yönetiminde de söz sahibi oldu. Kendisi sahadaki ustalığını akademik dünyada da ortaya koyarak Anadolu Üniversitesi’nde spora ve eğitime çok büyük katkılar sunmuştur. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken onun bıraktığı mirasın hep yaşayacağını biliyoruz. Eskişehirspor’un tarihinde, Anadolu Üniversitesi’nin koridorlarında, öğrencilerinin hafızasında ve Türk futbolunun gelişiminde hep onun izleri ve adı olacak. Anadolu Üniversitesi olarak kendisine Allah’tan rahmet çok kıymetli ailesine, sevgili eşine, dostlarına, öğrencilerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

"Eskişehir için önemli bir değerdi"

Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, "Fethi hocamız akademik kimliği, yetiştirdiği öğrencileri ve yaptığı yayınlarıyla hepimizin takdir ettiği çok özel bir insandı. Hocamız hem sporculuk hem de akademisyenlik yaparak büyük başarılar elde etti. Bu da aslında onun ne kadar farklı ve üstün bir kişilik olduğunu hepimize gösteriyor. Sporcu kimliği, gol krallığı ile akademik yaşamı iki farklı uç gibi ama bunları çok güzel bir şekilde harmanlayan Hocamız hepimize örnek oldu. Türk futboluna ve Türk sporuna aile yaşamıyla örnek birisiydi. Fotoğraflarında gördüğünüz gibi Hocamızı hep bu gülen yüzüyle hatırladım, bundan sonra da hatırlamaya devam edeceğim. Yüzünü asık, kızgın, hiç görmedim. Hep sevecen, hep sıcakkanlı, hep samimi ve efendi kişiliğiyle içimizde yaşayacak. Eskişehir’in köklü ailelerindendi, sadece akademi camiası ya da Eskişehirspor için değil Eskişehir için de önemli bir değerdi. Bir Eskişehirli olarak hem gol krallığı hem de maliye profesörlüğü gerçekten unutulmayacak başarılar. Hocamıza Allah’tan rahmet, gittiği yerde huzur ve tüm ailesine sonsuz sabırlar diliyorum" dedi.

"Hocamızın anılarını gelecek nesillere aktarmak için çalışacağız"

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ise konuşmasında Eskişehir’in kıymetli bir spor insanı ve akademisyenini kaybettiğini belirtti. Hasan Kalın, "Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gelen bütün çocuklarımıza ilk sorduğumuz soru şu olur, ‘Spor başarınızın yanında akademik anlamda da başarınız var mı ya da ne yapıyorsunuz?’ Bundan sonra da Fethi Heper Hocamızın anılarını ve geçmişini, bizler gelecek nesillere ve sporculara aktarmak için elimizden geleni yapacağız ve hocamızın hem spordaki başarısını hem de akademideki başarasını gelecek nesil sporcularımıza, gençlerimize elimizden geldiğince aktaracağız. Ailemizin, şehrimizin ve spor camiamızın başı sağ olsun, hocamızın ruhu şad olsun" diye konuştu.

Anma töreninin devamında aile üyeleri, dostları ve meslektaşları söz alarak Prof. Dr. Fethi Heper’in hayatlarına dokunan çok yönlü kişiliği ve bıraktığı derin izlerle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.