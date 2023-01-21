Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevinde konuşan Prof. Dr. Faruk Gürbüz, “İnsan ve Okuma” üzerine yaptığı seminerde kitap okumanın değil, öncelikle iyi kitap okumanın derdinde olunması gerektiğini belirterek, “Her çeşit kitabın okunması zaman kaybı ve israfıdır. Zaman kayıp ve israfının önüne geçmek için ‘İyi kitap’ okunmalıdır” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevinde konuşan Prof. Dr. Faruk Gürbüz, “İnsan ve Okuma” üzerine yaptığı seminerde kitap okumanın değil, öncelikle iyi kitap okumanın derdinde olunması gerektiğini belirterek, “Her çeşit kitabın okunması zaman kaybı ve israfıdır. Zaman kayıp ve israfının önüne geçmek için ‘İyi kitap’ okunmalıdır” dedi.

Aydınlıkevler Camiindeki TYB Kültürevinde konuşan Faruk Gürbüz kendisinin yetişme şartlarını anlatırken, “Öğrencilik yıllarımda her tür kitabı okudum. Ama zaman içerisinde gördüm ki, kitaplar iyi ve kötü kitaplar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her kitabı okumaya çalışmak insan ömrünün yeteceği bir şey değildir. Dolayısıyla seçerek iyi kitapları okumak zorundayız. İnsan nasıl ki dostlarını seçiyor ve iyi insanlarla arkadaş olmaya özen gösteriyorsa kitaplarda da iyilerini seçmek zorundadır” dedi.

Kitaplar ile ilgili veciz ifadelerden yola çıkan Prof. Dr. Faruk Gürbüz, “Allahım bana kitap dolu bir ev ile çiçek dolu bir bahçe ver” demiş yazar. Biz kitabın yerine insanı koyduğumuz zaman kitap asıl anlamını kazanacaktır. İnsansız bir evin kitapla dolu olması hiçbir anlam ifade etmez. Kitaplar ancak insanla değer kazanır. İnsanın olmadığı hiçbir yer insan için anlamlı değildir. Bir insanı insanlardan ayırın ve tek başına uzaya gönderin. Onun en çok özleyeceği şey kitap değil insanlardır. O halde en değerli olan şey kitap değil insandır. Kitaplar da Allah’ın kitabına yakınlığı ile anlam kazanır. Bütün kitaplar Allah’ın kitabına yakınlığı ile anlam kazanır. O halde kitapları okurken seçeceğimiz kitaplar Allah’ın kitaplarına en yakın olacak kitaplar olmalıdır. İnsanı anlayan ve insana değer veren kitaplar da bunlardır. İnsanları okuduktan sonra gördüğümüz insan maddi bir varlıktan öteye geçecek, onun ruh dünyasına girmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Çok sayıda yazar, akademisyen ve dinleyicinin katıldığı seminerin sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve Prof. Dr. Paşa Yalçın Prof. Dr. Faruk Gürbüz’e bir teşekkür belgesi verdiler.

Prof. Dr. Faruk Gürbüz program sonrasında da dinleyicilerden gelen çeşitli soruları cevaplandırdı.