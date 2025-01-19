Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, tarama programları ile erken belirlenebilen rahim ağzı kanserinde aşının büyük ölçüde önem taşıdığına dikkat çekti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, rahim ağzı kanserinin cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ve Human Papilloma Virüsü’nün (HPV) rahim ağzı kanserine yol açan bir etken olduğunu belirtti. Prof. Dr. Buyru, rahim ağzı kanserinin en önemli tarafının kanser gelişmeden belirlenebilmesi olduğunu kaydetti.

“Aşı yaparak hastalığı önlemek mümkün olabiliyor”

Rahim ağzı kanserini önlemenin iki yolu olduğuna dikkati çeken Buyru, “Biri bütün topluma, belirli yaş aralığında kız ve erkek çocuklarına aşı yapılması. Çünkü bu HPV ile ilişkili bir enfeksiyon hastalığı olduğu için büyük ölçüde aşı yaparak hastalığı önlemek mümkün olabiliyor. Buna ek olarak aşı yapılmış olsa da yine 21 yaş üstü kadınların HPV açısından taranması veya pap smear yapılıp, rahim ağzı kanserine dönüşebilecek problem olup olmadığının araştırılması hastalığın ortaya çıkmasını büyük ölçüde engelliyor” dedi.

“Ülkemiz bu açıdan oldukça başarılı”

Türkiye’nin kanser tarama programlarındaki başarısını anlatan Prof. Dr. Faruk Buyru, “Gelişmiş ülkelerde hem aşı yapılması hem tarama yönteminin tüm topluma düzgün olarak uygulanması sayesinde rahim ağzı kanseri giderek daha az görülüyor. Ama gelişmemiş ülkelerde rahim ağzı kanseri hem sosyoekonomik düzeyle hem de tarama yönteminin tam olarak uygulanmaması ile ilgili olarak daha sık karşımıza çıkan bir hastalık. Ülkemiz bu açıdan oldukça başarılı. Sağlık Bakanlığı’nın KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve aile hekimliklerinde ücretsiz uyguladığı bir HPV tarama yöntemi var. KETEM’lerde, kadın sağlığı merkezlerinde, aile hekimliklerinde uygun olan hastalarda yani gerekli şartlara uyan hastalarda ücretsiz olarak bu tarama yöntemi uygulanabiliyor. Eğer tarama yönteminde bir problem tespit edilirse daha ileri yöntemlere başvurup gerek teşhis gerek tedavi açısından önlemler alarak hastalığın tüm toplumdan uzaklaştırılması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

“21 yaş üzeri kadınların tarama yaptırmasını öneriyoruz”

21 yaş üzeri kadınların tarama yaptırmasını önerdiklerini belirten Buyru, “21 yaşından sonra evli olan veya cinsel aktivitesi olan kadınlar için bu yöntemleri öneriyoruz. Daha önce cinsel ilişkide bulunmayan bir kadın için bu yöntemlere başvurmaya gerek yok. Çünkü rahim ağzı kanseri cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Eğer daha önce cinsel aktivitede bulunmuşsa 21 yaşından sonra her kadının HPV taraması veya smear yöntemi ile araştırılması ve bunun belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir” şeklinde konuştu.

“Tarama ile kansere dönüşebilecek lezyonların tespit ediliyor”

Tarama ile kansere dönüşebilecek lezyonların tespit edildiğini aktaran Buyru, "Bu lezyonların çok az bir kısmı kansere dönüşse de kansere dönüşüm süresi oldukça uzun. Yani bir problem tespit etseniz de bu hemen kanser olmuyor. Eğer takip edilmezse ve gerekli şartlarda tedavi yapılmazsa bunun kansere dönüşmesi 6-7-8 sene sürebiliyor. Onun için mutlaka aile hekimliğine, KETEM’e veya doktorunuza başvurup ücretsiz olarak bu tarama yönteminin uygulanması çok önemli” diye konuştu.