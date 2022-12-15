Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Pamukkale Üniversitesi’nin düzenlediği “Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye” adlı konferans yapıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Türk tarihinin geçmişten bugüne adımlarını ve lider ülke Türkiye’nin önemini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Pamukkale Üniversitesi’nin düzenlediği “Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye” adlı konferans yapıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Türk tarihinin geçmişten bugüne adımlarını ve lider ülke Türkiye’nin önemini anlattı.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy’un konuk olduğu “Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye” adlı konferans düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Ruhi Ersoy bu güzel etkinliği düzenleyerek kendisini Denizli’ye davet eden Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ’ye teşekkür etti.

“Türkiye’nin gözbebeği Denizli”

Türkiye’de pek çok konunun aynı anda tartışıldığını ve konuşulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, ülkenin yarınlara dair daha güçlü adımlar atması gerektiğini ve Türk dünyasının ayağa kaldırılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nden ve Denizli’den övgüyle bahseden Prof. Dr. Ruhi Ersoy, “Türkiye’nin gözbebeği konumunda her gün üstüne bir şeyler koyabilen Denizli’deyiz. Yarınlara umutla bakabilmek için Türk Yüzyılı’nı kavrayabilmek, lider ülke Türkiye’nin yüzüncü yaşına günler kala bugünlerde bunun muhasebesini sizlerle burada yapmaya çalışacağız” diye konuştu. Prof. Dr. Ersoy, Türk tarihini geçmişten bugüne önemli adımları ile dönüm noktalarını anlattı. Konferansın sonunda Başkan Osman Zolan, Prof. Dr. Ersoy’a Denizli Horozu görseli bulunan kaide hediye etti.