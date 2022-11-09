03-09 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi Organ Nakli Merkezi ve GAÜN Organ Nakli Öğrenci Topluluğu tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla birçok yerde stant açıldı.

03-09 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hastanesi Organ Nakli Merkezi ve GAÜN Organ Nakli Öğrenci Topluluğu tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla birçok yerde stant açıldı.

Çeşitli yerlerde stantların açıldığı etkinlikte konuşan GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, “Organ bağışı konusunda halkımızı bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek amacıyla bir araya gelip birçok yerde stant açtık. Bu konuda toplumsal duyarlılık geliştirmeliyiz. Tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan birçok kişi nakil beklerken hayatını kaybetmekte. Organ bağışı hayat kurtarmaktadır. Bu nedenle herkesten organ bağışı bekliyoruz. Her bir organ bağışı hayata dair yeni bir umuttur” dedi.

Toplumda organ bağışı hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan GAÜN Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sacid Çoban ise, “Organ nakli; son dönem organ yetmezliği olan hastalar için kesin tedavi yöntemidir. Organ nakli konusundaki bilinç son yıllarda oldukça artmasına rağmen, tüm Dünya’da ve Türkiye’de de organ nakli bekleyen insan sayısı da günden güne artmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ve Üniversitemiz Organ Nakli Öğrenci Topluluğu ile birlikte 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde organ bağışına farkındalık oluşturmak, kamuoyunu bu konuda daha fazla bilinçlendirmek ve organ bağışını artırmak amacıyla birçok yerde stantlar açtık. Stantlarımız organ nakli konusunda bilgi almak isteyen kişilerce ziyaret edildi. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyen binlerce hastanın umutlarını arttırmak için ‘’Emanetin Hayat Versin’’ diyerek herkesi organ bağışına davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla kurulan stantlar büyük ilgi gördü. Standa başvuran herkese organ bağışı ile ilgili bilgiler verilip, broşürler dağıtıldı. Bağışta bulunmak isteyen kişilerin ise kaydı alındı.