Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) özveriyle yürütmüş olduğu akademik görevi ve eski Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü kapsamında sunduğu hizmetlerle, akademi dünyasına çok değerli ve derin izler bırakmış olan Prof. Dr. Enver Özkalp, düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Törende ailesi, Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Anadolu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç başta olmak üzere akademik, idari personel ve öğrenciler bir araya geldi. Anma töreninde, dostları ve meslektaşları söz alarak hayatlarına dokunan çok yönlü kişiliği ve bıraktığı derin izlerle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Eski Rektör Prof. Dr. Ataç: “Enver mesleğini çok seven bir akademisyendi”

Törende konuşan Anadolu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç şunları söyledi:

“Enver benim çok değerli bir dostumdu, onu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Çok disiplinli, çok çalışkan biriydi. Mesleğini çok seven iyi bir akademisyendi. Anadolu Üniversitesi ilk kurulduğu zamandan beri Enver buradaydı. Açık öğretim Fakültesi’nin ve Sosyoloji bölümünün kuruluşunda çok önemli katkıları olmuştur. Bunların yanında çok iyi bir aile babasıydı. Çocuklarımızın Enver amcasıydı. Hepimizin başı sağ olsun.”

İİBF Dekanı Prof. Dr. Dağdemir: “Enver Hoca hepimize uzun yıllar boyunca örnek oldu”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ise konuşmasında şunları aktardı:

“Enver Hoca, gördüğüm en disiplinli akademisyenlerden biriydi. Hem çalışmaları yönüyle hem akademik duruşuyla hem de nezaketiyle hepimize uzun yıllar boyunca örnek oldu. Ben Enver hocayla ilk tanıştığımda öğrenciydim. Çok titiz, kapsayıcı ve ilgi çekici bir ders anlatışı vardı. 300 kişilik amfide sessizliği sağlayabilen ve dersini dinlettirebilen biriydi. Fakülte ruhu dediğimiz o ruhu çok güzel temsil ediyordu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi denilince ilk akla gelen isimlerden biriydi. Kendisi hep kalbimizde olacak.”

Prof. Dr. Enver Özkalp kimdir?

1950 yılında dünyaya geldi. Ankara Atatürk Lisesi’nden sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde, 75-79 yılları arasında İngiltere’de University of Exeter’de sosyoloji doktorasını tamamladı. 1979 yılında Anadolu Üniversitesinde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Özkalp sosyoloji, davranış bilimleri, psikoloji ve örgütsel davranış konularında birçok bildiri, makale ve kitaba imza atarak çokça öğrencinin ve bilim insanının yetişmesinde önemli katkılar sundu. Prof. Dr. Özkalp bilimsel çalışmalarına ek olarak akademik kariyeri süresinde birçok idari görev üstlendi. Anadolu Üniversitesinde çalışmış olduğu zaman içerisinde bölüm başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Enver Özkalp akademik kariyeri boyunca çok sayıda kitap, makale, bildiri hazırladı; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, yönetim ve organizasyon ve sosyoloji alanlarına önemli katkılar yaptı.