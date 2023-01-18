Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi 26 Mart 2013 tarihinden itibaren basılı kaynak sayısı 170 bini, elektronik kaynak sayısı da 7 milyonu aştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi 26 Mart 2013 tarihinden itibaren basılı kaynak sayısı 170 bini, elektronik kaynak sayısı da 7 milyonu aştı.

Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, iki merkez kütüphane ve üç ayrı binada çalışma salonu bulunmasının yanında 7 gün 24 saat açık olan Türkiye’de tek kütüphane konumuna ulaştı. Yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik kapalı alanı, 700 kişilik oturma kapasiteli, konforlu ve modern yapısıyla örnek bir merkez durumunda olan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, hizmet imkânlarını genişletmeye de devam ediyor.

Üniversite öğrencileri, 172 bin 705 basılı kaynağın yanında, 7 milyon 106 bin 043 elektronik kaynağa haftanın yedi günü 24 saat boyunca erişebiliyor. Açık raf sistemine göre çalışan ve bilgiye kolay erişim imkânı sunan kütüphanede 762 farklı başlıkta toplam 15 bin 476 dergi yer alıyor. 37 farklı süreli yayın aboneliği ile birlikte İdealonline süreli yayın veri tabanı ile süresiz dergilere erişim imkânı sunuluyor. Yurt içinden ve dışından 42 veri tabanına erişim imkânı sağlayan kütüphanenin tüm noktalarından kablosuz erişim ile çevrimiçi kaynaklara da ulaşılabiliyor. Ayrıca, KTS (Kaynak Talep Sistemi) ile öğrenciler kütüphanelerinde bulamadıkları kitap, dergi ve veri tabanlarını süresiz talep etme imkânına da sahip oldular. Gör-işit salonu ile engelli kullanıcılarına da hizmet veren Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, üç adet bilgisayar ve bu bilgisayarlara bağlı olarak sesli okuma, ekran büyütme programları, az görenler için doküman büyütücü ve görmeyenler için kitap okuma cihazlarına da sahip. Aynı zamanda sınav dönemlerinde ücretsiz çorba, çalışma odaları, Bookeye (kitap tarama cihazı), Self Check (ödünç alıp/verme cihazı), Book Shower (kitap yıkama makinesi), DSpace (açık erişim sistemi), Cep Kütüphanem Mobil Uygulaması, VETİS (uzaktan erişim platformu), AXİS (kurumsal akademik arşiv) ve özel koleksiyonlarla da kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor.