Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Dalgıç, beyincik sarkmasının hiçbir doğumsal anomali bulunmaksızın görülen tiplerinin de olduğunu vurguladı.

Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Dalgıç, beyincik sarkması hakkında bilgi verdi. Hastalığının doğumsal gelişim süreciyle ilişkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Dalgıç, beyincik sarkmasının hiçbir doğumsal anomali bulunmaksızın görülen tiplerinin de olduğunu belirtti.

Beyincik sarkmasının, beyin omurilik sıvısının geçişinde aksamalara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Ali Dalgıç, yakınmalara neden olan süreci şöyle anlattı:

“Kafatası boşluğu ve omurilik kanalı, foramen magnum aracılığı ile birbirine bağlantılı boşluklardır. Beyin ve omurilik, bu boşlukların içinde bulunan beyin ve omurilik sıvısı içinde yüzmektedirler. Beyin-omurilik sıvısı, aralarındaki geçişi oluşturan foramen magnum içinden doğru sürekli bir döngü içindedir. Kafatasından omurilik kanalına sarkan beyincik tonsili beyin-omurilik sıvısının geçişinde aksamalara neden olabilir. Böylece birtakım yakınma ve bulgular gelişebilir.

“En sık görülen şikayet baş ağrısı”

Dalgıç, beyincik sarkmalarının bir çoğunun herhangi bir yakınmaya neden olmadığını, rastlantısal olarak radyolojik incelemelerde görülebildiğini belirtti. Ancak beyincik sarkmasının neden olduğu en sık görülen şikayetin baş ağrısı olduğunu belirten Dalgıç, "Birçok hastalığın baş ağrısına neden olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, her baş ağrısı yakınması beyincik sarkması ile bağdaştırılmamalıdır. Baş ağrısına neden olabilecek diğer etkenler araştırılmalı, ayrıntılı öykü, muayene ve incelemeler ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Örneğin, hapşırma, öksürme veya ıkınma ile baş ağrısının artması, bu durumun hasta tarafından ’şimşek çakması, elektrik çarpması’ gibi tariflenmesi beyincik sarkması açısından kıymetli bir veridir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Dalgıç, sarkmış beyinciğin beyin sapı ve omuriliğe baskı oluşturması nedeniyle duyu bozuklukları, uyku apnesi, yutma bozuklukları ve kuvvetsizliğe kadar değişen bulguların da görülebileceğini belirtti. Dalgıç, bu tarzda yakınması olan hastaların ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerektiğini vurguladı.

Beyincik sarkmasında takip ve tedavi

Prof. Dr. Dalgıç, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen, çekilen MR sonucunda beyincik sarkması görülen hastaların takibe alınmasının yeterli olduğunu belirtti. Baş ağrısı görülen hastalarda ise ağrının başlıca etkenlerinin araştırılması gerektiğini belirten Dalgıç, "Takip sürecini objektif hale getirmek üzere omuriliğe yönelik elektrofizyolojik incelemeler ve foramen magnum seviyesin beyin-omurilik sıvısının akım incelemesi yapılabilir" bilgisini paylaştı.

Cerrahi operasyon konusunda da bilgi veren Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dalgıç, "Beyin sapı omurilik basısına ilişkin bulgular, omurilik içinde kist oluşumu ve buna ilişkin bulgular saptanmış hastalarda ameliyat öncelikli tedavi yöntemi olmalıdır. Bunun için, beyincik tonsili ve omuriliğe yer kazandırmak üzere foramen magnum genişletilmektedir" açıklamasında bulundu.