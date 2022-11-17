Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çolak, inovasyon ve buluş kelimelerinin oldukça karıştırıldığını ifade ederek, "İkisinin arasındaki temel fark şudur: İnovasyon, var olan bir şeye yenilikler getirmektir. Buluş ise sıfırdan keşfetmektir" dedi.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çolak, inovasyon ve buluş kelimelerinin oldukça karıştırıldığını ifade ederek, "İkisinin arasındaki temel fark şudur: İnovasyon, var olan bir şeye yenilikler getirmektir. Buluş ise sıfırdan keşfetmektir" dedi.

Prof. Dr. Çolak, Kısacıkzade Konağı’nda verdiği "Dijital Dünyada Teknoloji Girişimciliği" konulu konferansta, girişimci kelimesinin ilk olarak 1437’de Dictionnaire De La Langue Française’de ortaya çıkmış Fransızca bir kelime olduğunu belirterek, "O tarihte, girişimci "faal olan ve bir şeyler başaran kişi" olarak tanımlanmıştır. Zaman içerisinde ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak girişimci ve dolayısıyla girişimcilik tanımlarında değişimler meydana gelmiştir. Girişimcilik fikri, emeği ekonomik değere dönüştürür" dedi.

Girişimci ve girişimciliğin bir mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ve bu faaliyet esnasında karşılaşabileceği riskleri göze alan kişi olarak tanımlanabilineceğini ifade eden Prof. Dr. Çolak, "Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tamamına verilen addır. Yeni bir işe başlamak, iş sahibi olmak ya da mevcut bir işi geliştirip büyütmek girişimciliğin içerisine girmektedir" diye konuştu.

Girişimciliğin kurum içi girişimcilik, eko girişimcilik, sosyal girişimcilik, dijital girişimcilik ve ceylan (gazelle) gibi tanımları olduğunu kaydeden Çolak, girişimcilik üzerine sık kullanılan kavramları da açıkladı. İnovasyon ve buluş kelimelerinin oldukça karıştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Çolak, "İkisinin arasındaki temel fark şudur: İnovasyon, var olan bir şeye yenilikler getirmektir. Buluş ise sıfırdan keşfetmektir" dedi.

Prof. Dr. Selçuk Çolak, inovasyon sözcüğünün Latince’den türetildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamını taşımaktadır. Türkçede bu kavram "yenilik" ile karşılanmaktadır. "İnovasyon", yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda ve dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır."