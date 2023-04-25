Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Çetinkaya’yı bünyesine kattı.

Prof. Dr. Ali Çetinkaya, 1971 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olan Prof. Dr. Çetinkaya, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2009 yılında ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda yandal ihtisasını tamamladı. 2007 yılında Sütçü İmam Üniversitesi’nde doçentliğini alan Dr. Çetinkaya 2013 yılında ise profesör oldu.

Prof. Dr. Ali Çetinkaya, mesleki çalışmalarına 2023 yılı Nisan Ayı’ndan itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde devam etmektedir.

Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Ali Çetinkaya’nın; Mide ve yemek borusu hastalıkları, Gastro-özofajial reflü, Barsak hastalıkları, Endoskopi, kolonoskopi, İltihabi barsak hastalıkları (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı) , Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, Kronik hepatitler, Pankreas hastalıkları, Obezite, İrritable barsak sendromu (İBS) , Karaciğer yağlanması, Sindirim sistemi kanser tanı ve taraması tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır

İyi derecede mesleki İngilizcesi olan Prof. Dr. Ali Çetinkaya, uluslararası ve ulusal birçok kongre, kurs ve eğitime katılmıştır.