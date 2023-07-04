Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Türkiye’de toplumun spora katılım oranının yüzde 5 civarında olduğunu ifade etti.

DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ’2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılmış olan sportif faaliyetlerde üniversiteyi başarıyla temsil eden sporculara ’Teşekkür belgesi takdim töreni’nde konuşan Özdilek, "Spor, eğitimin en önemli aracıdır. Spor, bir bireyin fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal bütün gelişimlerine etki eder. Sporla uğraşan her birey kötü alışkanlıklardan uzak durur ve sağlıklı bireyler olarak toplumumuza faydalı olur. Toplumumuzun spora katılımı yüzde 4-5 civarında. Avrupa ülkelerinde bu oranlar yüzde 70’e kadar yükseliyor. Üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizi spora ortak etmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimize hizmet etmek istiyoruz. Spor ile gençlerimizi, görmüş olduğumuz bazı olumsuzluklardan kurtarmak istiyoruz. Uzaktan eğitim maalesef hocalarımızın sporcularımızla bir araya gelememesine sebep oldu. Buna rağmen büyük bir başarı elde ettik. Spor Bilimleri Fakültelerinde tatlı bir rekabet var, biz bu rekabette en önde olmak istiyoruz" dedi.