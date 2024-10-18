Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Adnan Celkan, kalp sağlığının korunması ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Adnan Celkan, “Koroner by-pass ameliyatı, kalp damar hastalıkları için yaygın ve etkili bir tedavi yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. Kalp kasının yeterli oksijen alabilmesi için, koroner arterlerin sağlıklı bir şekilde kan akışını sürdürmesi büyük önem taşır. Ancak, bu damarların daralması veya tıkanması, kalp krizi riskini önemli ölçüde artırabilir. Koroner by-pass, bu sorunu çözmek ve kalp sağlığını yeniden kazandırmak için başvurulan etkili bir cerrahi yaklaşımdır” dedi.

“Ameliyat öncesinde hastanın detaylı bir muayenesi yapılır”

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Celkan, “Koroner arter hastalığı, kalp damarlarının içinde biriken yağ tabakaları (plak) nedeniyle daralması veya tıkanması sonucu gelişir. Bu durum, kalp kasının yeterli kan ve oksijen almasını engeller ve kalp krizi riskini artırır. Koroner by-pass ameliyatı, tıkanmış veya daralmış arterlerin etrafında yeni bir yol açarak kan akışını yeniden sağlamak amacıyla yapılan bir cerrahi müdahaledir. Ameliyat öncesinde hastanın detaylı bir muayenesi yapılır. Kan testleri, EKG ve anjiyografi gibi tetkikler, hastanın mevcut durumu hakkında önemli bilgiler sunar. Ameliyat, genel anestezi altında gerçekleştirilir, böylece hasta işlem sırasında herhangi bir acı hissetmez. Cerrah, göğüs kemiğini açarak kalbe ulaşır. Tıkanan damarların yerine, genellikle bacak ya da göğüs bölgesinden alınan sağlıklı damarlar (greft) yerleştirilir. Bu greftler, kanın tıkanmış arterleri bypass ederek kalp kasına ulaşmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

“Fiziksel aktivite, hastanın genel durumuna göre yavaşça artırılmalıdır”

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Adnan Celkan Koroner By-Pass Ameliyatı ile İlgili önemli bilgiler vererek, “Ameliyat sonrası, göğüs kemiği kapatılır ve dikişler atılır. Hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır, iyileşme süreci ise birkaç hafta sürebilir. Fiziksel aktivite, hastanın genel durumuna göre yavaşça artırılmalıdır. Ayrıca, doktorun önerilerine dikkat etmek ve gerekli rehabilitasyon programlarına katılmak, iyileşme sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için son derece önemlidir. Koroner by-pass ameliyatı, kalp sağlığı açısından hayati bir öneme sahiptir. Tıkanmış damarların bypass edilmesi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilir. Düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı beslenme ve egzersiz, kalp hastalıkları riskini azaltmanın en etkili yollarıdır. Kalp sağlığınızı korumak için bu önlemleri hayatınıza entegre etmek, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır” diye konuştu.