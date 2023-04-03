Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, 1-7 Mart Ulusal Kanser Haftası sebebiyle kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla bilgilendirmede bulundu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, kanserle en etkili savaşın kanserden korunmak ve erken evrede kanseri tespit etmek olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, "Kanseri erken evrede yakalamak için 40 yaşından sonra meme taraması, 50 yaşından sonra kalın barsak taraması, rahim ağzı kanseri için erken yaşta aşılama, akciğer kanseri için sigara içenlerde 50-55 yaşlarında tarama, prostat kanseri için 50 yaşında tarama, ailesel kanser öyküsü varsa erken yaşta genetik danışmanlık oldukça önemlidir. Kanser taramaları ve danışmanlık için mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir" dedi.

Kanserden korunmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, "Sigara içmeyin, içiyorsanız bir an önce bırakın, rahim ağzı kanserleri için 21 yaşına kadar aşı yaptırın, fazla kilolarınızı vermeye çalışın, mümkün olduğunca Akdeniz türü beslenmeyi tercih edin, hareketinizi artırın, haftada en az üç gün hafif tempolu spor yapın, kimyasal ajanlara uzun süre maruz kalmayın, paketli gıdaları ve koruyucu içeren ürünleri az tüketin, psikolojik stresten kendinizi koruyun" diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, kansere yakalanan hastalar için ise kanserden korkmamaları ve tedavilerini geciktirmemeleri uyarısında bulundu. Kanser tedavisinde modern tedavi yöntemlerinin yüz güldürücü sonuçları olduğuna değinen Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, hedefe yönelik ilaçlar, immünoterapiler konusunda doktorlardan bilgi alınması gerektiğini söyledi. Donanımlı merkezlerde tedavi olmanın kanser tedavisinde başarı oranını artırdığını belirten Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, erken evrede kanserlerde başarı oranın her zaman fazla olduğuna dikkat çekti.