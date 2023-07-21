Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Saygı, yüksek lisans yapmış kişilerin iş dünyasında daha fazla kabul gördüğüne dikkat çekti.

Eğitim hayatının temel aşamalarından biri olan lisans eğitimi, bireyleri mesleki alanda donanımlı hale getirmenin yanı sıra bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönlendiriyor. Günümüzde iş dünyasının ve akademik dünyanın talepleri giderek artıyor. Bu taleplere uyum sağlamak ve kişisel gelişimi sürdürmek için yüksek lisans programları önemli bir rol oynuyor. Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı, akademik kariyere adım atmak isteyen öğrencilere altın değerinde bilgiler aktardı.

“Yüksek lisans yapan kolay iş buluyor”

OECD verilerine göre, 2030 yılı itibarıyla dünya çapında 300 milyon kişinin diploma sahibi olacağını belirten Prof. Dr. Birol Saygı; uluslararası iş piyasasına adım atmak için yüksek lisans ve doktora tezlerinin önem kazandığına vurgu yaptı.

“Yüksek lisans, lisans eğitimini tamamlamış, akademik kariyere ilk adımını atmak isteyen veya kendini belirli bir alanda geliştirip tecrübe edinmek isteyenler için lisansüstü eğitimin ilk aşamasıdır. Yüksek lisans programlarını araştırıyorsanız emek yoğun bir lisans sürecinden başarıyla çıkmışsınız ve üniversite mezunu olmuşsunuz demektir. TÜİK’in en son açıkladığı Ulusal Eğitim İstatistikleri’ne göre Türkiye’de üniversite mezunlarının sayısı 10 milyonu aşmıştır” diyen Saygı, yüksek lisans yapmış kişilerin iş dünyasında daha fazla kabul gördüğüne dikkat çekti.

“Türkiye’de üniversite mezunlarının sayısı 10 milyonu aşmıştır”

Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Saygı, şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK’in en son açıkladığı Ulusal Eğitim İstatistikleri’ne göre Türkiye’de üniversite mezunlarının sayısı 10 milyonu aşmıştır. OECD verilerine göre ise 2030 yılı itibarıyla dünya çapında 300 milyon kişinin diploma sahibi olması beklenmektedir. Yani hayli rekabetçi bir dünyaya ve uluslararası bir iş piyasasına adım attınız. Günümüzde bir konuda uzmanlaşmak aranır olmak için çok önemlidir. Kendinizi geliştirmeniz ve yaptığınız işte uzmanlaşmanız kariyer hedefleriniz için oldukça önemlidir. Bu nedenle üniversite sonrası yüksek lisans hatta doktora yapmak sizlerin öne çıkmasında yardımcı olacaktır. Bugün ülkelerin gelişmişlik düzeyi yüksek lisans ve doktora yapan kişilerin sayısı ile orantılıdır. Yüksek lisans ve özellikle doktora yapanları sayısı üniversitelerden mezun olanların sayısına göre daha az olduğundan yüksek lisans diploması almak çalıştığınız sektörde parmakla aranan insanlar arasına girmek için tercih edebileceğiniz yollardan biridir. Yalnızca akademisyen olma planı yapanlar için değil iş bulmak ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmak isteyenler için de yüksek lisansın avantajları pek çok fırsat sunmaktadır.”

“Kendi bağımsızlığınızı ilan edin”

Lisan eğitimini tamamlamış kişilere, yüksek lisans yapmayı öneren Saygı, “Belirli bir alanda uzmanlaşmak, farklılaşmak, network geliştirmek, kişisel gelişime yatırım yapmak için başta olmak üzere pek çok faktörler sizi iş dünyasında çok kolay tercih edilmenizi sağlar. Yüksek lisans yapmalısınız çünkü şu anda çok rekabetçi bir iş dünyası ortamında yaşamımızı sürdürüyoruz. Neden yüksek lisansı tercih etmelisiniz? Çünkü yüksek lisans yapmak bir anlamda kendi bağımsızlığınızı ilan etmenizi sağlar. Yüksek lisans yapmak, iş hayatında öne çıkmanızı sağlar. Kendinizi tanımak ve potansiyelinizi keşfetmek, iş hayatınıza ’1-0’ önde başlamak, hocalarla bire bir çalışarak, bir şeyler kapmak için ve bir yandan çalışırken bir yandan da kendinizi geliştirmek, mesleğinizi değiştirmek, araştırma becerilerinizi geliştirmek, bir doktora tezi ile yolunuza devam etmek, kariyer merdivenini daha hızlı tırmanmak, belirli bir konuya yoğun ilgi duymak kariyer hedeflerine olumlu katkılar sağlar. Elbette bu aşamada hangi bölümde yüksek lisans yaptığınız büyük önem taşımaktadır. Yüksek lisans dereceniz kendiliğinden kariyerinizi güçlendirmez. Yüksek lisans çalışmalarınızın beklentilerinizi karşılayacağından emin olmanız da gerekiyor” diye konuştu.

Başvurular başladı

Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Saygı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde Uygulamalı Tezsiz Yüksek Lisans başvurularının başladığını duyurdu. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci başvurularının 17-28 Temmuz tarihleri arasında başladığını söyleyen Saygı, “Yüksek lisans çalışmalarınızın beklentilerinizi karşılayacağından emin olmak için konu hakkında tutkulu olun, endüstri sertifikaları ve akreditasyonları belirli pozisyonlar ve şirketler için önemli olduğundan ilgili iş ilanlarına ve sektörel beklentilere göz atın, genel kariyer planınızı göz önünde bulundurun, yüksek lisansın, lisans eğitiminizi nasıl zenginleştireceğini düşünün. Daha detaylı öneriler için bu konuda profesyonellere, sektör çalışanlarına veya işverenlere danışınız. Yüksek lisans, mesleğinize akademik ve geniş bir açı ile inovatif ve farklılaşmayı hedef alacak bir bakış açısı kazanmanızı sağlar” ifadelerini kullandı.