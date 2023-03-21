Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç, Söğüt’ün Çaltı köyünde çiftçilerle buluştu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Söğüt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün katılımlarıyla gerçekleşen buluşmada Prof. Dr. Bilgiç ‘Finansal Okuryazarlık Eğitimi’ verdi. Programda ‘Üreticiler için finansal okuryazarlık hangi başlıkları kapsar?’, ‘Toplumun finansal okuryazarlık seviyesinin yükselmesi için neler yapılmalıdır?’, ‘Doğru yatırım ürünleri neler olmalıdır?’ sorularına cevaplar verildi.

Çiftçilerin finansal bilincini geliştirmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacı ile düzenlenen ücretsiz eğitime her yaş aralığından, finansal okuryazarlık alanında bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar katıldı. Benzer eğitimin diğer ilçelerde de yapılacağını belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Çiftçilerimizin, onlar da alın teri ile kazandıkları paralarının kıymetini bilsinler diye düşünüyoruz. Çiftçilerimizin finansal okuryazarlık seviyelerinin hak ettiği yere gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.