Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar ilk rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Bakiye Uğur’u atadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar ilk rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Bakiye Uğur’u atadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, MSKÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bakiye Uğur 23 Eylül 2022 tarihi itibariyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandığı açıklandı. Prof. Dr. Bakiye Uğur kimdir?

Prof. Dr. Bakiye Uğur, Muğla’nın Milas ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlığını İstanbul Göztepe Eğitim ve Uygulama Hastanesinden aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent ve Profesör oldu. Prof. Dr. Bakiye Uğur, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.