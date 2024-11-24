Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Bay, öğretmenlerin topluma ve geleceğe olan katkılarını vurgulayarak, şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizin şekillenmesinde ve yeni nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Sizler, gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz. Hepinizi tebrik eder, isteklerinizin gerçek olmasını dilerim” dedi.

Öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğunu belirten Bay, bu özel günde tüm öğretmenlere teşekkürlerini sundu.