Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki yükselen liderliğini vurgulayarak, dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerin sektörü dönüştüreceğini belirtti.

Sağlık turizmi, dünya çapında hızla büyüyen bir sektör olarak, ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağlarken, hastalara sunduğu fırsatlarla da dikkat çekiyor. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizminin geçmişini, mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini değerlendirdi.

Prof. Dr. Bay, sağlık turizminin yalnızca tedavi amaçlı seyahatlerin ötesine geçerek, bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen çok yönlü bir sektör haline geldiğini belirtti. "Son yıllarda teknolojik yenilikler ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler, sağlık turizminin ivme kazanmasına katkı sağladı" diyen Bay, sektörün geleceğine dair de önemli öngörülerde bulundu.

Geçmişten bugüne sağlık turizmi

Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizminin geçmişte daha çok doğal şifa merkezleri ve kaplıcalar etrafında şekillendiğini ifade etti. Ancak günümüzde Türkiye, ileri teknolojiye sahip hastaneleri ve uzman sağlık kadroları ile uluslararası hastaların tercih ettiği bir destinasyon haline geldiğini belirten Prof. Dr. Bay, "Bugün Türkiye, estetik cerrahiden ortopediye, diş tedavilerinden onkolojik tedavilere kadar geniş bir sağlık hizmeti yelpazesi sunuyor" dedi.

Türkiye sağlık turizminde öncü ülke

Prof. Dr. Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki öncülüğüne de değindi. Modern hastaneler, deneyimli hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesi sayesinde Türkiye’nin küresel sağlık turizmi pazarında önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bay, "Uluslararası hastalar, ülkemizdeki yüksek standartlarda sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için tercih ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sağlık turizminin geleceği: dijitalleşme ve yenilik

Gelecekte sağlık turizminin dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerle daha da dönüşeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aysun Bay, dijital sağlık uygulamaları, tele-tıp hizmetleri ve yapay zekâ destekli tanı sistemlerinin sektörü dönüştüreceğini söyledi. Bay, "Türkiye, bu yenilikçi yaklaşımları benimseyerek, uluslararası sağlık turizmi pazarında liderliğini sürdürecektir" dedi.

Yatırım ve destek ihtiyacı

Sağlık turizminin daha da büyümesi ve sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmesi için daha fazla ulusal ve uluslararası yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Bay, sağlık turizmine yönelik altyapı, tanıtım ve teşvik çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bay, "Devlet ve özel sektör iş birliği ile sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısı artırılabilir" diye ekledi.

Sağlık turizmi sektöründe yeni adımlar

Prof. Dr. Bay, sağlık turizmi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye’yi dünya çapında bir sağlık merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sağlık turizminin gelecekteki potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna işaret eden Bay, "Sağlık turizmi, Türkiye’nin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmak için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Sağlık turizmi, yalnızca tedavi hizmeti sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik büyüme ve uluslararası işbirliklerinin güçlenmesi açısından da önemli bir alan olarak değerlendirilirken Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin bu alandaki liderliğini sürdürmek için sağlık turizmi sektörüne yönelik yatırımların arttırılması gerektiğini vurguladı.