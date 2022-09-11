1992-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde Rektörlük yapan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına, Kızıl ailesi tarafından organize edilen Prof. Dr. Ayhan Kızıl Senior Tenis Turnuvası bugün oynanan final maçlarıyla sona erdi.

1992-2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde Rektörlük yapan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına, Kızıl ailesi tarafından organize edilen Prof. Dr. Ayhan Kızıl Senior Tenis Turnuvası bugün oynanan final maçlarıyla sona erdi.

2018 yılından beri geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuva, bu yıl uluslararası turnuva olma özelliğine sahip Prof. Dr. Ayhan Kızıl Senior Tenis Turnuvası’nda nefes kesen mücadelelerin ardından kürsü sahiplerini bulurken, müsabakalarda büyük heyecan yaşandı. PodyumPark Podyum Tenis Kulübü Kortları’nda 5 Eylül’de başlayan organizasyonda şampiyonlar belli oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından takım ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonda 225 tenisçi 23 kategoride kürsü için mücadele etti.

50 bin lira ödüllü turnuva; Uludağ Premium Ana Sponsorluğunda 5-10 Eylül 2022 tarihleri arasında PodyumPark Podyum Tenis Kulübü Kortları’nda düzenlendi. Kupaları sporculara, Uludağ İçecek Türk A.Ş Horeca Türkiye Satış Müdürü Soner Aşık ve PodyumPark Genel Müdürü Ahmet İnsel takdim etti.