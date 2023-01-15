Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yılda 3 ay boyunca probiyotik kullanımının yaşlanma döneminde alzheimer riskini azalttığını söyledi.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yılda 3 ay boyunca probiyotik kullanımının yaşlanma döneminde alzheimer riskini azalttığını söyledi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, probiyotiklerin çocuklarda ve erişkinlerde faydalı olduğunu ifade etti. Probiyotiklerin yılda 12 hafta boyunca laktobasil ve bifidobakter türleri kullanıldığı zaman özellikle 60 yaşından sonra meydana gelebilecek alzheimer hastalığını azalttığı ve engellediğine dair ciddi yayınlar olduğunu belirten Arıca, “Bu nedenle özellikle 12 hafta boyunca yılın probiyotik kullanmamızda fayda var. İlerleyen dönemlerde, yaşlanma döneminde alzheimer riskini azaltıyor” dedi.

“Doğal hayatta kullandığımız probiyotikler çok daha faydalı”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arıca, “52 kadın ve 52 erkekte yapılan çalışmada bir yıl içinde 12 hafta probiyotik kullanımı laktobasil veya bifidobakter kullanıldığında alzheimer etkisini azalttığını biliyoruz. Probiyotikleri ilaç olarak mı kullanalım, yoksa doğal hayatta mı kullanalım? Doğal hayatta kullandığımız probiyotikler çok daha faydalı ama eğer kullanamıyorsak dışarıdan takviye olarak kullanabiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Arıca, boza, yoğurt, tarhana, turşu, ekşi mayalı ekmek ve peynir gibi besinler probiyotikler açısından zengin içerikleri olduğunun bilindiğini sözlerine ekledi.