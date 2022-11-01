Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, ziyaret ettiği Erasmus Koordinatörlüğünün üniversitenin dışarıya açılan yüzü olduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, ziyaret ettiği Erasmus Koordinatörlüğünün üniversitenin dışarıya açılan yüzü olduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk ile birlikte Erasmus Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Prof. Dr. Aksoy yaptığı açıklamada, “Erasmus Koordinatörlüğü, Selçuk Üniversitesinin dışarıya açılan yüzü. Uluslararası projelerdeki temas noktası. Burada çok büyük bir başarı hikayesi var. Selçuk Üniversitesi Erasmus’un kendini ispatlaması, takdir toplaması, her türlü başarıda övgüyle bahsedilmesi bizim için çok kıymetli” dedi.

Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Zerrin Savaşan da, “Ekip ve ekip ruhunun önemine inanıyoruz. Erasmus birimiyle ilgili olarak bir strateji oluşturulmasının, yol haritası çizilmesinin doğru olduğunu düşündük. 3 yıllık hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirdik” diye konuştu.