Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan atama ile görevine devam edecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Mayıs ayında düzenlediği toplantıda rektörlük görevi için yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Resmi Gazetede dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesinde, Prof. Dr. Topal, yeniden Kastamonu Üniversitesi rektörlüğü görevine atandı. Topal, 4 yıldır sürdürdüğü rektörlük görevine devam edecek.