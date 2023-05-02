Bağımsız Elazığ milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, kamu kurumlarını ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Elazığ’da seçim çalışmaları çerçevesinde ayak basmadık yer bırakmayan Prof. Dr. Açık, vardığı her noktada büyük bir ilgi ve destekle karşılanıyor. Prof. Dr. Açık’ın bu defaki durağı resmi kurumlar oldu. Sabahın erken saatlerinde temaslarına Elazığ Valiliği ile başlayan Prof. Dr. Yasemin Açık, personeli tek tek selamdı, kolaylıklar diledi ve destek sözü aldı.

Elazığ Valiliğinin ardından İl Özel İdaresine geçen Prof. Dr. Açık, ilçelerin, köylerin su, kanalizasyon ve yol problemlerini çözmek, kışın zorlu şartlarında yolları ulaşıma açmak için çalışan personelle bir araya geldi. Görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren İl Özel İdaresi personelini tebrik eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Prof. Dr. Açık daha sonra Elazığ Belediyesi ziyaret ederek, şehir için özveri ile çalışan personele başarılar diledi.

Prof. Dr. Yasemin Açık gittiği kurumlardaki personellerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ayrıca resmi kurumlardaki vatandaşlarla da görüşen Prof. Dr. Yasemin Açık, vatandaşlardan destek sözü aldı.