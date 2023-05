Elazığ bağımsız milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Seçime sayılı günler kala şehrimizin her noktasında vatandaşlarla kucaklaşmaya devam eden Prof. Dr. Yasemin Açık, kamu kurum ve esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Prof. Dr. Açık’ın ilk durağı, yıllarca hizmet verdiği, meslek hayatına adım attığı Fırat Üniversitesi oldu. Anılarının tazelendiği koridorlarda gezen Prof. Dr. Açık, Fırat Üniversitesi Rektörü ve onun yol arkadaşları rektör yardımcılarını ziyaret etti, ardından da Rektörlük personelleriyle bir araya geldi. Fırat Üniversitesinde hatıraları canlanan, geçmişte birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ile anılarını tazeleyen Prof. Dr. Açık daha sonra İl Defterdarlığını ziyaret etti. İl Defterdar Yardımcısı Ahmet Fatih Göksal ve Defterdarlık personelleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Yasemin Açık, kurum çalışanlarından 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Prof. Dr. Açık, Elazığ Adliyesini ziyaret ederek, adaletin sağlanmasında özveri ile çalışan adliye çalışanları ve Baro Başkanı Melih Efe ile bir araya geldi. Baro Başkanı Melih Efe’den, avukatların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Prof. Dr. Açık, güç birliği ile şehrin ve avukatların sorunlarını çözmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük bir çaba sarf edeceğini söyledi. Kurum çalışanları ile selamlaşan bağımsız milletvekili adayı Prof. Dr. Açık, destek sözünü aldıktan sonra Yahya Kemal Caddesi üzerindeki esnafla buluştu. Esnafları tek tek dolaşan, el sıkışan Prof. Dr. Açık, birlikte yol yürüyeceğini belirttiği hemşerilerinin dertlerini dinledi.

Her girdiği işletmede güler yüz ve samimiyle karşılanan Prof. Dr. Açık’a destek sözü veren esnaf, “İnşallah kesin gidersiniz. Siz çıkmasaydınız oyumuz başkasınındı ama artık oyumuz sizlerin. Sizden beklentilerimiz var. Seçimi beklemiyoruz, siz artık vekilimizsiniz. Burada her bir fert sizin ekmeğinizi yiyor. Allah yolunuzu açık etsin. Sizi seviyoruz, şahsınızı seviyoruz” dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ benim sevdam, bu sevdamızı ve Elazığ aşkımızı sizlerle birlikte daha da büyütmek ve şehre her alanda hizmete dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz. Şimdi, yeni hedeflere ve yeni hizmetlere koşmanın güçlü adımlarını atıyoruz. Her mahallemizde, her köyümüzde, her ilçemizde, her sokağımızda ve de her evimizde sorunlarının çözümünü bekleyen kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için tüm gücümüzle gayret edeceğimizin sözünü veriyorum. Sizlerin de güçlü desteğiyle Elazığ’a hizmetlerin en iyilerini yapacağız. Elazığ’da yeni bir hizmet dönemi başlayacak ve bununla birlikte de hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanacak. Her bölgemiz arzu ettiği, isteği hizmetlere kavuşacak” diye konuştu.