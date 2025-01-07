Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Akyiğit, baş ve boyun kanserleri hakkında bilgi vererek, bu hastalıkta erken tanının önemine dikkat çekti.

FÜ Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Akyiğit, baş ve boyun kanserleri hakkında bilgiler verdi. Baş ve boyun kanserlerinin dünyada görülen altıncı kanser türü olduğunu, ağız boşluğu, burun, tükürük bezi, tiroit, gırtlak ve yutak bölgesindeki kanserleri içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Abdulvahap Akyiğit, bu bölgedeki kanser çeşitlerindeki semptomların farlılık arz ettiğini, burun tümöründe burunda tıkanıklık, ilerleyen süreçte ciddi kanamalar, ağız boşluğu tümörlerinde ağız içerisinde ağrı, kanama, yutma güçlüğü, ağzı açmada kısıtlılık, ağızda geçmeyen yaralar, gırtlak açısından bakıldığında ise ses kısıklığı, nefes almada zorluk gibi şikâyetler şeklinde bulgularla hastaların kendilerine başvurduklarını vurguladı.

Ayrıca, FÜ Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı olarak bu bölge tümör tedavisinde son teknolojik gelişmeleri kullandıklarını ifade eden Prof. Dr. Abdulvahap Akyiğit, lazer işleminin özellikle gırtlak kanseri tedavisinde sıklıkla kullanıldığını, ayrıca tiroit cerrahilerinde ses kısıklığı oluşmaması açısından çeşitli teknolojik yöntemler de kullanıldığını ifade ederek, tedavinin istenilen düzeyde başarılı olmasında erken tanının önemini bir kez daha vurguladı.