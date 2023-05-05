Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Çolak, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu’na katılmak için Zonguldak’a gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Çolak’ı bugün makamında ağırladı. Ziyarette İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Çolak’la bir süre sohbet ederek kendisini üniversitede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer’e teşekkür eden Çolak, böylesine anlamlı bir sempozyumu düzenledikleri için daha önce öğrencisi olan Doç. Dr. Yücel Namal’a ve ev sahipliğinden dolayı Rektör Özölçer’e ayrıca teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Rektör Özölçer, Çolak’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Ziya Dağlı tarafından yapılan ebru porselen plaket ve Devrek bastonu takdim etti. Çolak ise Rektör Özölçer’e ‘Türk-Macar İlişkilerinin İzinde 20 Yıl Prof. Dr. Melek Çolak Armağanı’ adlı eseri taktim etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.