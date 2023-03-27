Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, akademik ve uluslararası işbirliği sağlanması amacıyla İspanya’da Barselona Üniversitesine bağlı Podoloji/Podiatri Hastanesini ziyaret etti.

Barselona Üniversitesi Podoloji Hastanesi Merkez Müdürü Dr. Carles Vergis tarafından karşılanan Bayraktaroğlu, ziyarette ZBEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Bayraktaroğlu, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde ülkemizin kamuya bağlı ilk ve tek Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimizin faaliyetleri içerisinde podoloji eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini ulusal boyutta önemli bir düzeyde yürütmekteyiz. Üniversitemizde podoloji ön lisansı, podoloji yüksek lisans ve podoloji doktora eğitim programları pratik uygulamaları ile araştırmalarını merkezimizde gerçekleştirmektedir” dedi.

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde podolojinin eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetlerini uluslararası standartlara ulaştırmak, bu açıdan uluslararası koordinasyon ve işbirliğini arttırmak için yapılan ziyarette, kurumsal akademik faaliyetler, eğitimler, çalışmalar, tecrübe paylaşımı için koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından hastanedeki faaliyet alanları gezildi.

Bayraktaroğlu, ziyarete verdiği destekten dolayı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can’a, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehmus Ertop’a, teşekkür etti.