İngiltere Kralı III. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

İngiltere Kralı III. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

İngiltere Kralı III. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, temaslarda bulunmak üzere 10-11 Ocak tarihlerinde Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirdi. Prenses Anne, Kıbrıs’ta Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis tarafından karşılanmasının ardından Başkanlık Sarayı’nda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim değişikliği ve olumsuz etkilerinin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna işgalinin sonucu olan enerji krizinin ele alındığı bildirildi.

Prenses Anne ziyareti kapsamında, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün daveti üzerine, hizmetleri ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etmek için İngiliz Kraliyet Muhafız Alayına mensup İngiliz barış gücü askerleriyle de bir araya geldi.