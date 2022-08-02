Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, erken doğum ile beraber hayata gelen bebeklerin hastalıklara yakalanma oranlarının yüksek olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, erken doğum ile beraber hayata gelen bebeklerin hastalıklara yakalanma oranlarının yüksek olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, Prematüre (erken doğum) hakkında önemli bilgiler verdi.

"Prematüre bebekler sık hasta olur"

Açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Abdullah Kurhan, "Doğum eyleminin 36.haftadan önce olması durumuna erken doğum diye tabir edilmektedir. Erken doğum ile beraber hayat gelen bebeklere de Prematüre bebek denilmektedir. Prematüre olarak dünyaya gelen yeni doğan bebekler normal zamanda dünyaya gelmiş yeni doğan bebeklere kıyasla bazı hastalıklara yakalanma konusunda daha şanssızdırlar. Özellikle alerjik hastalıklar, beyin kanaması, kolay geçirilen enfeksiyonlar, akciğer enfeksiyonları, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlar gibi hastalıkları prematüre bebekler daha sık yakalanmaktadırlar. Yoğun bakım yatış süresi prematüre bebeklerde her zaman daha fazla olmaktadır. Daha yoğun ve daha özel ilgiye ihtiyaç duyarlar" diye konuştu.

"Korkmak doğru yaklaşım değil"

Ailelere seslenen Dr. Abdullah Kurhan, "Özellikle ailelerde çocuğun yoğun bakım ünitesinde kalması, prematüre olması nedeniyle yoğun bir endişe duyulmaktadır. Bu endişe günümüz tıp ilerleyen teknoloji şartlarıyla ve yeni doğan uzmanların varlığıyla ortadan kalkmış olması gerekmektedir. Gerekli duyulduğu takdirde yeni doğanların herhangi bir şekilde yoğun bakımda kalmasının kendisine bir sakıncası yoktur aksine faydası vardır. Yeni doğanların yoğun bakımda kalmasından korkmak çok doğru bir yaklaşım değildir "şeklinde konuştu.

"Risk faktörü olabilir"

Dr. Kurhan prematüre doğumda risk faktörüyle ilgili şunları söyledi: "Erken doğum sebepleri genellikle rahim ağzı ile geçirilmiş cerrahi girişimler, tedavi edilmemiş idrar yolu, vajinal enfeksiyonlar yada daha öncesinden prematüre doğum yapmış insanlardır. Bu insanlarda genellikler Uterus denilen rahim ile ilgili yerleşim büyüme anomalileri saptanabilir. Hastada yine tansiyon, şeker hastalığı olması, gelişme geriliği bulunması gibi nedenlerde prematüre doğum için risk faktörüdür. Anne karnında gelişen yeni doğanların 24. haftadan sonra yaşama kabiliyetine sahip oldukları düşünülmektedir. 24 ila 36. hafta arasında doğan bebeklere prematüre bebek olarak isim konulmaktadır. Gebelik haftası ne kadar büyürse bu yeni doğanın yaşama tutunma, adapte olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla prematüre bebeklerin doğumu her zaman engelleyememekle beraber özellikle gebelik haftasının ilerlemesi konusunda bazı tetkik ve tedavilere başvurup gebelik haftasını uzatmaya ve doğumu biraz geciktirmeye çalışmaktayız"