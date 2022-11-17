Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Çağlar, prematüre bebeklerle ilgili verdiği bilgilerde, ilk 1 yıllık gelişim takibinin önemli olduğunu belirterek, “Prematüreler genellikle ilk 2 yıldan sonra yaşıtlarını yakalayabilir” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Çağlar, prematüre bebeklerle ilgili verdiği bilgilerde, ilk 1 yıllık gelişim takibinin önemli olduğunu belirterek, “Prematüreler genellikle ilk 2 yıldan sonra yaşıtlarını yakalayabilir” dedi.

Prematüre bebeklerde özellikle akciğerlerinin gelişiminin çok önemli olduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Çağlar, “Gebelerin 38 haftadan önce doğum yaptığı tüm bebekleri, prematüre kabul ediyoruz. Prematüre ancak özellikle 28. haftanın altında doğan çocukları da ağır prematüre olarak takip ediyoruz. Tüm 38 haftanın altındaki hastaları prematüre kabul edip, buna göre takiplerini yapmaktayız. Prematüre bebekler doğduktan sonra özellikle 34 haftanın altında doğan çocuklarda bizim en çok gördüğümüz risk faktörü akciğerlerin gelişmemiş olması. O yüzden prematüre bebeklerde bizim için en önemli şey akciğerlerin gelişimini sağlamak. Bu hastalara genellikle kadın doğum uzmanlarımız gebelik dönemlerinde akciğer geliştirici iğne yapmaktalar. Bunlar da çocukların akciğer gelişimini hızlandırmakta ancak bebeğimiz çok erken doğmuşsa ve doğduktan sonra solunum sıkıntısı yaşıyorsa, akciğerleri gelişmemişse biz bu hastaları entübe ederek ciğerleri geliştirici bir ilaç vermekteyiz. Verdiğimiz ilaçlar sayesinde kısa sürede çocukların akciğerleri gelişimini tamamlamakta ve entübeden çıkarak ciğerleri normal faaliyetlerini göstermekte” dedi.

Uzm. Dr. Murat Çağlar, kadın doğum uzmanlarının belirlediği risk faktörlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Gebelikte prematüre bebeklerle karşılaşmamak için kadın doğum takiplerinin düzenli olarak yapılmasını, eğer riskli gebelik varsa bunların takiplerinin yapılmasını ve doğum öncesi mutlaka akciğer gelişimi için gerekli ilaçların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle kadın doğum uzmanlarımızın belirlediği risk faktörlerine dikkat edip, gereken zamanda uygulayıp mümkün olduğunca prematüre ve düşük doğumları engellememiz mümkündür” dedi.

Prematüre bebeklerde doğduktan sonra oluşabilecek riskler konusunda bilgi veren Uzman Doktor Murat Çağlar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim prematüre bebeklerde en çok gördüğümüz hastalıklar çocuklar erken doğduğu için akciğerlerin tam gelişmemesiyle ilgili olan RDS dediğimiz durum. Diğer bir sonuç ise göz gelişimi. Prematüre bebeklerde mutlaka göz muayenesinin 1 ay içerisinde yapılmış olması, ROP muayenesinin yapılmış olması ve göz kanallarının gelişmiş olduğunu tespit etmemiz çok önemli. Prematüre bebeklerde mutlaka çocuklara EKO çekerek kalpte PDA dediğimiz kalp deliklerinin tamamen kapanıp kapanmadığının tespit edilmesi çok önemli. Diğeri de yine beyin gelişimi ile ilgili germinal matriks kanaması dediğimiz beyin içerisindeki kılcal damarlarda kanama olup olmadığının tespit edilmesi, baş çevresinin takibi ve nörolojik gelişimi, destekli oturmaya başlaması, dik durması gelişimleri çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Prematürelerde ilk 1 yıl takip çok önemli”

Prematüre bebeklerin yaşıtlarından gelişim olarak geri kalmasını engellemek için ilk 1 yıl takip edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Murat Çağlar, “Prematüre bebekler, yoğun bakım sürecini atlattıktan ve taburcu olduktan sonra biz çok yakın takip etmek istiyoruz. Çünkü bu bebekler erken doğdukları için gelişim olarak yaşıtlarından bazen geri kalmış olabiliyorlar. O yüzden bu takipleri düzenli yapıp, bebeğin mümkün olduğunca hızlı kilo almasını sağlayacak destek tedaviler çok önemli. Kilo takibi ile beraber nörolojik gelişimi de çok önemli. Bebekler erken doğdukları için, nörolojik takip yapıp eğer gelişmesinde gerilik varsa biz bunları fizik tedavi desteği ve vitamin destekleri ile hastalarımızın yine yaşıtlarıyla uygun bir şekilde gelişmelerini sağlamak istiyoruz. Bizim için ilk 1 yıl çok önemli ama 2 yıla kadar mutlaka yaşıtlarına ulaşacak şekilde kilo alımı ve gelişimini sağlamak istiyoruz” dedi.