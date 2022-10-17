Kocaeli ve Sakarya polisinin ortak yürüttüğü operasyonda, sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandırma suçundan gözaltına alınan 23 şüpheliden 17’si tutuklandı. Şahısların ikametlerinden çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı, sözleşme, senet ve benzeri doküman ile yaklaşık 285 bin TL’lik para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kocaeli ve Sakarya polisinin ortak yürüttüğü operasyonda, sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandırma suçundan gözaltına alınan 23 şüpheliden 17’si tutuklandı. Şahısların ikametlerinden çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı, sözleşme, senet ve benzeri doküman ile yaklaşık 285 bin TL’lik para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen çalışmada, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Sakarya’da 20 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 14 Ekim’de 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerden birinin 32, bir şüphelinin de 17 suç kaydı olduğu belirlendi. 3 şüphelinin ise ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahısların ikameti ve ofis olarak kullandıkları dairelerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı, sözleşme, senet ve benzeri doküman ile yaklaşık 285 bin TL değerindeki para ve ziynet eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şahıstan 3’ü serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 17 şahıs ise tutuklandı.