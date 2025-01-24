Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında prefabrik ev küle döndü.

Yangın, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Süleyman Beyli mevkisinde Süleyman Ünal’a ait tropik meyve seraları içerisinde bulunan prefabrik evde çıktı. Yapıda kullanılan yalıtım malzemeleri alevlerin bir anda büyümesine neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumanla kaplanan tropik meyve serasının örtüsünün bir bölümü de hasar gördü. Yangın esnasında serada çalışan işçi, çocuklarının sesine koştuğunu belirterek, "Ben geldiğimde elektrik panosundan sesler geliyordu. Karşıya geçip şalterleri indirdim. Taban dahil her yeri bir anda alevler sardı” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.