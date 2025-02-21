Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iş yeri olarak da kullanılan prefabrik evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak’ta bulunan prefabrik evde meydana geldi. Prefabrik yapıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.