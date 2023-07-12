Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri Kemal Azgınböcü ve Osman Özel, Prag yemeklerini tanıttı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu Erasmus projesi çerçevesinde Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kemal Azgınböcü ve Osman Özel Yiyecek ve İçecek Hizmetleri stajı için 90 günlüğüne Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a gitti.

5 yıldızlı bir Otel’de Prag yemeklerini öğrenen öğrenciler, Eğirdir’e döndüklerinde 3 ayda öğrenmiş oldukları yemekleri Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Ulusoy’un katıldığı etkinlikle tanıttı.

Kemal Azgınböcü ve Osman Özel, Yumurta Salatası, Izgara Tavuk, Buharda Pirinç Pilavı, Izgara Sebze, Fırın Patates, Kaşarlı domates ve Trdelnik tatlısından oluşan menüyü misafirlerine ikram ederken Kaymakam Adem Çelik de, öğrencilerle yemek ve staj programı hakkında bir süre sohbet etti.

Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Ulusoy, Kemal Azgınböcü ile Osman Özel’in staj yaptıkları yerdeki başarılarından dolayı iş teklifi aldıklarını belirterek, okullarının bitmesi halinde genç aşçılarımızın orada çalışmak üzere Prag’a gitmeyi düşündüklerini söyledi.

Kaymakam Çelik ve beraberindekiler, Okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.