Başkan Ça, doğalgaz firması yetkilileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde yüklenici firmanın geçtiğimiz günlerde Pozantı’daki depolama alanına 2 adet tank montajı yaptığını söyledi. Ekiplerden aldığı bilgiye göre Aralık ayının sonunda yılbaşı öncesinde Pozantı ilçesine gaz verileceğini belirten Başkan Çay, Pozantı halkına şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Depoda 12 milyon 150 bin adet kaçak dolum sigara ele geçirildi: 1 tutuklama

Depoda 12 milyon 150 bin adet kaçak dolum sigara ele geçirildi: 1 tutuklama

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