Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne, her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verecek olan Pozantı Belediyesi, yöresel ürün ve lezzetlerle festivale gelenlerin damak tatlarına hitap etmeyi hedefliyor.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne, her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verecek olan Pozantı Belediyesi, yöresel ürün ve lezzetlerle festivale gelenlerin damak tatlarına hitap etmeyi hedefliyor.

Adana Merkez Park’ta, 7-8-9 Ekim tarihlerinde ünlü gurmeler, aşçılar ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali’nde, Pozantı’nın organik ürünlerinin yanı sıra yöreye has ürünlerinin de sunumu yapılacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın organizesinde hummalı bir çalışma yürüten Sebze-Meyve Kurutma Merkezi personelleri birbirinden lezzetli tatları ve kurutmaları yaparak festival gününe kadar yetiştirmeyi planlıyor. Başkan Çay, sık sık yapılan işleri kontrol ederek festival için kente gelen misafirlerin aklında ve damaklarında unutulmaz bir tat olarak kalacağını söyledi.

Lezzet Festivali çerçevesinde 8 Ekim Cumartesi günü Adana Valiliği’nin organizesinde Belemedik Tabiat Parkında Pozantı Belediyesi ev sahipliğinde organik ürünlerle kahvaltı verilecek. Başkan Çay, köylü kadınların elleriyle yapacağı sıkma ve böreklerin yanı sıra, bal, çilek, peynir, zeytin ve birbirinden lezzetli reçellerle bu yıl da katılımcılardan tam not alacaklarını ifade etti.