Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı, Genç Kadınlar Hentbol Türkiye şampiyonu oldu.

Kırşehir’de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti. Finalde Adana Totemcard Adasokağı Spor Kulübü’nü 25-24 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye şampiyonu oldu. Kırşehir ve Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonları’nda 15 takımın katılımıyla 4 grupta start alan organizasyonda C Grubu’nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sergilediği performansla göz kamaştırdı. Grup müsabakalarında Anadolu Üniversitesi’ni 32-20, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 42-24 ve Mamak Eğitim Gençlik Spor Kulübü’nü 36-18 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, grup lideri olarak çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalde A Grubu ikincisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile karşılaştı.

Çeyrek final mücadelesinde Elazığ ekibini 32-22 eden Poyrazın Kızları, adını yarı finale yazdırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, final için Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelirken, müsabakadan 31-21 galip ayrıldı ve adını son 2 takım arasına yazdırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası finalinde Totemcard Adasokağı Spor Kulübü ile Kırşehir Spor Salonu’nda karşılaştı. Adana ekibi karşısında maça istediği gibi başlayamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde toparlandı ve 24’te 9-8’lik skorla maçta ilk kez öne geçti. Poyrazın Kızları, ilkyarısı 10-10 eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısına etkili başlarken 12-10 üstünlüğü yakaladı. Ancak hücumda aksayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 50’de 14-13 geriye düşerken, bir ara 3 sayı geriye düştüğü mücadeleden son saniyelerde bulduğu golle 25-24 galip ayrıldı ve Türkiye şampiyonu oldu.