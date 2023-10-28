Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Poyrazdamları Mahallesi’nde 25 mahallenin kullandığı, Gördes-Salihli bağlantısını sağlayan köprünün yapım çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi işbirliğinde Poyrazdamları Mahallesi’nde dur geç köprüsü olarak adlandırılan köprü, yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, dur geçin tarih olduğu, çift yönlü ulaşımın sağlandığı köprüyü inceledi. İncelemeler sırasında Öztozlu’ya Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Hacıköseli Mahallesi Muhtarı Davut Erdoğan, Eminbey Mahallesi Muhtarı Feridun Bozyaka, Hacıhıdır Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu, Eldelek Mahalle Muhtarı Akın Ünal, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, Poyraz Mahalle Muhtarı Zeki Girgin, Kale Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ da eşlik etti.

“Salihli’ye hayırlı olsun”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, köprü hakkında muhtarlara yaptığı bilgilendirmede, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın imzaladığı protokol kapsamında köprünün yapımı işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Burası 25 mahallenin kullandığı, Salihli-Gördes bağlantısını sağlayan ve aynı zamanda Akhisar-Gölmarmara-Ankara karayoluna da ulaşımın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir köprü oldu. Eskiden oldukça dardı. Bir araç geçerken, karşıdan gelen araç beklemek zorundaydı. Kazaların yaşandığı bir köprüydü. Yapımı tamamlandı, vatandaşların kullanımına açıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Muhtarlardan Başkan Ergün’e teşekkür

Salihli ve Gördes arasındaki bağlantıyı sağlayan ve 25 mahallenin ulaşımında kullandığı köprü, mahalle muhtarlarını da oldukça mutlu etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun bilgilendirmesinin ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e selam ve teşekkürlerini iletti.