Bu yıl 10. kuruluş yılını kutlayan, CBL İstanbul ve CBL Türkiye Şampiyonu Yıldız Holding Basketbol Takımı, Türkiye’deki başarısını yurt dışına da taşıdı. Potanın Yıldızları, bu yıl ilk kez 24-28 Ekim tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleştirilen Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Bu yıl Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL)’nin ardından aynı turnuvada Türkiye şampiyonu olan Yıldız Holding Basketbol Takımı, başarısını uluslararası arenaya da taşıdı. Başarılı takım, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’na katılarak 10’uncu yılında üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Potanın Yıldızları, 24-28 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen ve 12 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada başarılı performansını sürdürdü. Takım, turnuvanın final maçında, Ankara temsilcisi TUSAŞ ile karşılaştı. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçın sonrasında Yıldız Holding Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu olmaya hak kazandı.

Turnuvayı grup maçları da dahil olmak üzere namağlup tamamlayan Yıldız Holding Basketbol Takımı’nın oyuncuları bireysel başarıları ile de öne çıktı. Final maçının en değerli oyuncusu Yasin Canberk Uzunkaya olurken, Sinan Mete Taygan turnuvanın Sayı Kralı, Abdurrahman Aksu turnuvanın Asist Kralı ve En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu. Yıldız Holding Basketbol Takımı Baş Antrenörü Serkan Aslıyüce ise turnuvanın En İyi Antrenörü seçildi.

Başantrenör ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, takımın sürdürülebilir başarısının arkasındaki azim ve kararlılığı vurgulayarak Avrupa Şampiyonluğu ile ilgili şunları söyledi: “2024 yılı takımımız için adeta rüya gibi geçti. CBL İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonluklarından sonra Avrupa şampiyonu da olarak alınabilecek bütün kupaların sahibi olduk. 10 yıl önce bu takımı kurarken hayalini kurduğumuz uluslararası bir turnuvada şampiyonluk hedefine ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı ile ilgili sayfalar dolusu şeyler yazılabilir ancak tek kelime ile bunu özetle derseniz o kelime benim için ‘Adanmışlık’ olurdu. Bundan sonraki amacımız en yükseğe koyduğumuz bu çıtayı hiç düşürmeden bayrağı yeni nesillere devretmek ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır.”

Takım Kaptanı ve E-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ise takımın bu sezonki başarısı ve gelen üçlü şampiyonluk için şunları söyledi: “Kuruluşumuzdan beri geçen 10 yılın ardından hayalini kurduğumuz yerde olduğumuzu görmek gerçekten çok mutluluk verici. Bu başarı sadece parkede mücadele etmekle değil, saha dışında da tam bir takım olma ve ‘takımdaşlık’ ile elde edilmiş bir başarı. Bu şampiyonluğun Cumhuriyetimizin 101. yıldönümüne denk gelmesi de bizi ayrıca mutlu etti. Belgrad’da şanlı bayrağımızı dalgalandırarak kupamızı T.C. Belgrad Büyükelçimiz Sn. Hami Aksoy’un elinden aldık ve şampiyonluğumuzu kutladık. Kutlu olsun.”

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Potanın Yıldızları’nın 10.yılındaki üçüncü şampiyonlukları için Yıldız Holding çalışanları adına duydukları büyük mutluluğu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Potanın Yıldızları, istikrarlı ve yüksek performanslarıyla bu yıl art arda kazandıkları şampiyonluklarının yanı sıra sahip oldukları takım ruhu açısından da öne çıkıyor. Yıldız Holding’in farklı şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya geldiği basketbol takımımızın başarılı performanslarının arkasındaki kararlılık, Holding kurumsal değerlerini de temsil ediyor. Özellikle final maçındaki kıyasıya rekabet ve dayanışmanın birlikteliği bizler için ilham ve gurur kaynağı olan Potanın Yıldızları’nı kutluyorum.”