Bursaspor Yörsan-Karşıyaka maçında Yeşil-Beyazlı basketbolcular, Bursa Ticaret Borsası’nın 100. yılını pankart açarak kutladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında oynanan Bursaspor Yörsan-Karşıyaka karşılaşmasında tribünlerde yerini alan Bursa TB Meclis Üyeleri, Potanın Timsahları’nı yalnız bırakmadı. Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadele öncesinde Yeşil-Beyazlı basketbolcular parkeye, “Bursa Ticaret Borsası’nın 100. Yılı Kutlu Olsun” pankartıyla çıkarak jest yaptı. Bursa Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ise coşkulu tezahüratlarıyla Yeşil-Beyazlılara maç boyunca destek oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa’nın değerlerine sahip çıkmanın önemine değindi. Özer Matlı, bu desteklerin Bursa Ticaret Borsası’nın kurumsal yapısından bağımsız olarak, Meclis Üyelerinin bireysel inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız bu özel dönemde, Bursaspor Yörsan’ın bu nazik jesti bizleri onurlandırdı. Bursa Ticaret Borsası Meclis Üyeleri olarak, şehrimizin değerlerine sahip çıkmayı her zaman bir görev bildik. Bursaspor yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Bursa’nın birlik ve mücadele ruhunun simgesidir. Meclis üyelerimiz, bireysel olarak, Bursaspor’un mücadele ettiği tüm branşlarda hedefine ulaşması için desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu vesileyle, parkede büyük bir özveriyle mücadele eden oyuncularımızı ve her zaman takımının yanında olan fedakâr taraftarımızı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.