Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edeceği 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edeceği 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Muradiye Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun başlangıcını yaptı. Kadroya yeni katılan oyuncuların kısa sürede takıma adapte olması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezonu Büyükçekmece Basketbol Takımında tamamlayan Evan Bruinsma da ilk antrenmanına çıkarken, yeni transferlerden John Roberson ve Pako Cruz milli takım kamplarında oldukları için antrenmanda yer almadı. Antrenmanı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Genel Menajer Nihat Mala da takip etti.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Hedefimiz olan Basketbol Süper Ligi’ne yükseldik. Şimdi çok önemli bir sezon bizi bekliyor. Hayırlısıyla 2022-2023 sezonu hazırlıklarımızı açtık. Bu sezon Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Beşiktaş, gibi üst düzey takımlarla mücadele edeceğiz. Eurolig şampiyonlukları yaşayan takımları Manisa’mızda ağırlayacağız. Her zaman dediğimiz gibi Manisa’mız gerçekten bir basketbol şehri. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde nice başarışlara imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.