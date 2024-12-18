Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Spor Salonu’nda yapılan Liseler Arası A Gençler Basketbol İl Birinciliğini Erzurum Anadolu Lisesi kazandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Liseler arası A Gençler Basketbol İl Birinciliği maçları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2024-2025 sezonu kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi’nde bulunan Yüksek İrtifa Spor Salonu’nda oynanan basketbol maçlar sonunda ilk dörde giren takımlar belli oldu.

Kıran kırana geçen maçlar sonunda Erzurum Anadolu Lisesi şampiyon oldu. İhsan Doğramacı Özel Bilkent Lisesi ikinci oldu. Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Anadolu Lisesi üçüncü sırada yer aldı. Özel Elitsen Fen Lisesi ise dördüncülüğü elde etti. İlk dörde gören takımlara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa ve okul yöneticileri tarafından verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, “Bir organizasyonumuzu daha başarı ile tamamladık. Kapılarını bizlere açan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz. İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile şube müdürlerimiz Vahit Albayrak, Yaşar Elen ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Yüksek İrtifa Spor Salonu Müdürü Aykut Bozoğlu’na müteşekkiriz” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak da dereceye giren takımları tebrik ederken, il şampiyonu olan Erzurum Anadolu Lisesi’ne grup maçları için başarılar diledi.