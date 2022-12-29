Denizli’de 2022-2023 Basketbol Yerel Liglerinin ilk ödülleri sahiplerini buldu. U16 kızlar kategorisinde Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımı parkenin şampiyonu oldu.

Denizli’de 2022-2023 Basketbol Yerel Liglerinin ilk ödülleri sahiplerini buldu. U16 kızlar kategorisinde Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Kız Takımı parkenin şampiyonu oldu.

Farklı branşlarda organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli’de yerel liglerde şampiyonlar da belli olmaya başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu spor salonunda devam eden Basketbol U16 kızlar şampiyonası nefes kesti. 5 takım ve 63 sporcunun mücadele ettiği maçlar sonrasında şampiyonluğa uzanan takım Türkiye’nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji’nin ana sponsoru olduğu Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı oldu.

Ecogreen Merkezefendi Basket direk Türkiye şampiyonasına

U16’da geçen sene ve bu sene gösterdiği başarılı performansla büyük başarı yakalayan Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, şehrin puanına yaptığı büyük katkıdan dolayı bölge şampiyonalarını direk geçerek Türkiye Şampiyonasında Denizli’yi temsil etme hakkı kazandı. Turnuvayı ikinci bitiren Gençlik Hizmetleri takımı ise bölge finallerinde ter dökecek. Üst kategorilerde toplamda 48 takım ve 528 sporcunun müsabakaları şubat ayında tamamlanacak.

Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan final müsabakasını takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, şampiyonlara ödüllerini takdim ederken turnuvaya katılan kulüplere teşekkür ederek bölge ve Türkiye şampiyonasına katılacak sporculara başarılar diledi.

Dereceye giren kulüpler şu şekilde sıralandı:

Ecogreen Merkezefendi Belediyesi Basket

Gençlik Hizmetleri Basketbol Takımı

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